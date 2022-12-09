Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

М’ясні, рибні, овочеві: консерви найчастіша причина ботулізму в Україні

9 Грудня 2022, 12:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ботулізм
Джерело: Depositphotos

Експерти Центру громадської охорони здоров’я при МОЗ України оприлюднили статистику захворювання на ботулізм за десять місяців 2022 року та розповіли, як розпізнати неякісні, зіпсовані консерви.

– За десять місяців 2022 року в Україні зареєстрували 71 осередок ботулізму, внаслідок чого захворіли 79 осіб, з них дві дитини. Чотири випадки стали летальними, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Зазначається, що 42 людини захворіли через вживання неякісних консервів. Загалом  до недуги призводило вживання м’ясних і рибних консервів, уточнюють фахівці.

Читайте також:
чадний газ, дитинаОтруєння чадним газом: як вчасно виявити та чи можна від нього уберегтися

Зараз дивляться

– На жаль, через війну багато хто з нас опинився в умовах, коли доступу до свіжої та якісної їжі немає. Однак закликаємо з обережністю вживати зимову заготовку та консерви, – акцентують експерти ЦГЗ.

Як уберегтися від ботулізму:

  • не вживайте консервовані в домашніх умовах продукти, що зберігалися більше року;
  • не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення на вулицях і стихійних ринках;
  • уникайте вживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • не вживайте продукти, якщо сумніваєтеся в їхній якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином.

Також не вживайте їжу з ємностей, які можуть нести ризик харчових отруєнь:

  • роздуті банки;
  • банки з роздутими кришками;
  • банки, з яких щось витікає;
  • нещільно закриті банки;
  • банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.

Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже через дві години після вживання зараженої їжі. Але частіше вони з’являються через 12-24 години. Бувають випадки, коли вони виникають і значно пізніше, наприклад на четверту добу.

Симптоми ботулізму:

  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, пронос), а потім – стадія парезу кишечника (здуття живота, запор);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • порушення близького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • запаморочення;
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

У важких випадках людину непокоїть відчуття нестачі повітря, тяжкість у грудній клітці. Розвивається дихальна недостатність.

За перших проявів відповідних симптомів негайно викличте швидку. Також фахівці рекомендують промити шлунок підсоленою водою і зробити очисну клізму теплою кип’яченою водою.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Ботулізм в Україні Отруєння поради лікаря статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь