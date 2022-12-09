Експерти Центру громадської охорони здоров’я при МОЗ України оприлюднили статистику захворювання на ботулізм за десять місяців 2022 року та розповіли, як розпізнати неякісні, зіпсовані консерви.

– За десять місяців 2022 року в Україні зареєстрували 71 осередок ботулізму, внаслідок чого захворіли 79 осіб, з них дві дитини. Чотири випадки стали летальними, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Зазначається, що 42 людини захворіли через вживання неякісних консервів. Загалом до недуги призводило вживання м’ясних і рибних консервів, уточнюють фахівці.

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– На жаль, через війну багато хто з нас опинився в умовах, коли доступу до свіжої та якісної їжі немає. Однак закликаємо з обережністю вживати зимову заготовку та консерви, – акцентують експерти ЦГЗ.

Як уберегтися від ботулізму:

не вживайте консервовані в домашніх умовах продукти, що зберігалися більше року;

не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення на вулицях і стихійних ринках;

уникайте вживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

не вживайте продукти, якщо сумніваєтеся в їх ній якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином.

Також не вживайте їжу з ємностей, які можуть нести ризик харчових отруєнь:

роздуті банки;

банки з роздутими кришками;

банки, з яких щось ви тік ає ;

; нещільно закриті банки;

банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.

Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже через дві години після вживання зараженої їжі. Але частіше вони з’являються через 12-24 години. Бувають випадки, коли вони виникають і значно пізніше, наприклад на четверту добу.

Симптоми ботулізму:

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блюв ання, пронос ), а потім – стадія парезу кишечника (здуття живота, запор);

), а потім – стадія парезу кишечника (здуття живота, запор); підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

порушення бл изького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети; сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

запаморочення;

ураження м’язів шиї та кінцівок.

У важких випадках людину непокоїть відчуття нестачі повітря, тяжкість у грудній клітці. Розвивається дихальна недостатність.

За перших проявів відповідних симптомів негайно викличте швидку. Також фахівці рекомендують промити шлунок підсоленою водою і зробити очисну клізму теплою кип’яченою водою.