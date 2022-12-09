Эксперты Центра общественного здравоохранения при Минздраве Украины обнародовали статистику заболевания ботулизмом за десять месяцев 2022 года и рассказали, как распознать некачественные, испорченные консервы.

— За десять месяцев 2022 года в Украине зарегистрировали 71 очаг ботулизма, в результате чего заболели 79 человек, из них два ребенка. Четыре случая стали летальными, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Отмечается, что 42 человека заболели из-за употребления некачественных консервов.

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В целом к недугу приводило употребление мясных и рыбных консервов, уточняют специалисты.

— К сожалению, из-за войны многие из нас оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет. Однако призываем с осторожностью употреблять зимнюю заготовку и консервы, — акцентируют эксперты ЦОЗ.

Как уберечься от ботулизма:

не употребляйте консервированные в домашних условиях продукты, хранившиеся больше года;

не покупайте консервы и другие продукты домашнего изготовления на улицах и стихийных рынках;

избегайте употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

не употребляйте продукты, если сомневаетесь в их качестве или не уверены, что их хранили и/или транспортировали должным образом.

Также не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск пищевых отравлений:

раздутые банки;

банки со вздутыми крышками;

банки, из которых что-то вытекает;

неплотно закрытые банки;

банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.

Первые симптомы заболевания могут возникнуть уже через два часа после употребления зараженной пищи. Но чаще они появляются через 12–24 часа. Бывают случаи, когда они возникают и значительно позже, например, на четвертые сутки.

Симптомы ботулизма:

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

нарушение близкого зрения – вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);

головокружение;

поражение мышц шеи и конечностей.

В тяжелых случаях человека беспокоит чувство нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Развивается дыхательная недостаточность.

При первых проявлениях соответствующих симптомов – немедленно вызовите скорую. Также специалисты рекомендуют промыть желудок подсоленной водой и сделать очистительную клизму теплой кипяченой водой.