Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Случайное отравление бытовой химией: первая помощь, лечение

16 августа 2022, 10:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хімія
Источник: Depositphotos

Эксперты Американской ассоциации токсикологических центров рассказали о правилах поведения при случайном отравлении бытовой химией и методах лечения этой травмы.

По мнению авторитетных токсикологов, отравления бытовой химией происходят гораздо чаще, чем об этом становится известно широкой общественности.

Например, в США каждый год фиксируют порядка 2-4 млн отравлений, из которых 90% случаются именно в домашних условиях.

Сейчас смотрят

Читайте также:
болит животЕсть или не есть: как запустить желудок после пищевого отравления

Отмечается, что бытовая химия опасна тем, что в ее состав входят вещества, к которым организм человека не адаптирован. Поэтому последствия таких отравлений могут быть очень тяжелыми вплоть до образования дыры (перфорация) в стенке пищевода.

Такая травма может привести в конечном итоге к тяжелому онкологическому заболеванию.

Что происходит

Попадая в пищевод, продукты бытовой химии вызывают химический ожог тонкой слизистой оболочки. Объем ожога увеличивается по мере продвижения ядовитой жидкости по пищеварительному тракту.

Правила первой помощи при отравлении бытовой химией:

  • ни в коем случае не пытаться вызвать рвоту. Поскольку в этом случае химия возвращается в полость рта, вторично травмируя пищевод;
  • активированный уголь в данном случае совершенно бесполезен;
  • немедленно вызвать бригаду медиков скорой экстренной помощи;
  • пить воду, чтобы максимально разбавить токсичную жидкость и промыть пищевода. Но воды не должно быть слишком много, поскольку это может вызвать рвоту.

Лечение отравлений бытовой химией

Для начала в медучреждении сделают соответствующие обследования, чтобы получить представление о степени полученных повреждений. Обычно речь идет о рентгенографии с контрастированием.

Суть лечения таких отравлений заключается в введении специальных препаратов, действие которых направлено на нейтрализацию химических средств.

На втором этапе применяются обезболивающие и препараты, блокирующие рвоту.

При перфорации пищевода, как правило, назначается хирургическое лечение – удаление поврежденной его части. Есть несколько методов, но самым удачным считается замена пищевода частью толстой кишки.

Источник: NJPIES

Теги
лікування Отравление поради лікаря Хімія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь