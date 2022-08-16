Эксперты Американской ассоциации токсикологических центров рассказали о правилах поведения при случайном отравлении бытовой химией и методах лечения этой травмы.

По мнению авторитетных токсикологов, отравления бытовой химией происходят гораздо чаще, чем об этом становится известно широкой общественности.

Например, в США каждый год фиксируют порядка 2-4 млн отравлений, из которых 90% случаются именно в домашних условиях.

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Отмечается, что бытовая химия опасна тем, что в ее состав входят вещества, к которым организм человека не адаптирован. Поэтому последствия таких отравлений могут быть очень тяжелыми вплоть до образования дыры (перфорация) в стенке пищевода.

Такая травма может привести в конечном итоге к тяжелому онкологическому заболеванию.

Что происходит

Попадая в пищевод, продукты бытовой химии вызывают химический ожог тонкой слизистой оболочки. Объем ожога увеличивается по мере продвижения ядовитой жидкости по пищеварительному тракту.

Правила первой помощи при отравлении бытовой химией:

ни в коем случае не пытаться вызвать рвоту. Поскольку в этом случае химия возвращается в полость рта, вторично травмируя пищевод;

активированный уголь в данном случае совершенно бесполезен;

немедленно вызвать бригаду медиков скорой экстренной помощи;

пить воду, чтобы максимально разбавить токсичную жидкость и промыть пищевода. Но воды не должно быть слишком много, поскольку это может вызвать рвоту.

Лечение отравлений бытовой химией

Для начала в медучреждении сделают соответствующие обследования, чтобы получить представление о степени полученных повреждений. Обычно речь идет о рентгенографии с контрастированием.

Суть лечения таких отравлений заключается в введении специальных препаратов, действие которых направлено на нейтрализацию химических средств.

На втором этапе применяются обезболивающие и препараты, блокирующие рвоту.

При перфорации пищевода, как правило, назначается хирургическое лечение – удаление поврежденной его части. Есть несколько методов, но самым удачным считается замена пищевода частью толстой кишки.

Источник: NJPIES