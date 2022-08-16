Експерти Американської асоціації токсикологічних центрів розповіли про правила поведінки при випадковому отруєнні побутовою хімією і методи лікування цього ураження.

На думку авторитетних токсикологів, отруєння побутовою хімією відбуваються набагато частіше, ніж про це стає відомо широкому загалу.

Наприклад, в США щороку фіксують близько 2-4 млн отруєнь, з яких 90% стаються саме в домашніх умовах.

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Зазначається, що побутова хімія небезпечна тим, що до її складу входять речовини, до яких організм людини не адаптований. Тому наслідки таких отруєнь можуть бути дуже важкими аж до утворення дірки (перфорація) в стінці стравоходу.

Така травма може призвести в кінцевому підсумку до важкого онкологічного захворювання.

Що відбувається

Потрапляючи в стравохід, продукти побутової хімії викликають хімічний опік тонкої слизової оболонки. Обсяг опіку збільшується в міру просування отруйної рідини травним трактом.

Правила першої допомоги при отруєнні побутовою хімією:

у жодному разі не намагатися викликати блюв ання . Оскільки в цьому випадку хімія повертається в порожнину рота, вдруге травмуючи стравохід;

. Оскільки в цьому випадку хімія повертається в порожнину рота, вдруге травмуючи стравохід; активоване вугілля в цьомувипадку не допоможе;

негайно викликати бригаду медиків швидкої екстреної допомоги;

пити воду, щоб максимально розбавити токсичну рідину і промити стравох ід . Але води не повинно бути занадто багато, оскільки це може викликати блюв ання .

Лікування отруєнь побутовою хімією

Для початку в медзакладі зроблять відповідні обстеження, щоб отримати уявлення про ступінь отриманих ушкоджень. Зазвичай йдеться про рентгенографію з контрастуванням.

Суть лікування таких отруєнь полягає у введенні спеціальних препаратів, дія яких спрямована на нейтралізацію хімічних засобів.

На другому етапі застосовуються знеболювальні та препарати, що блокують блювання.

При перфорації стравоходу, як правило, призначається хірургічне лікування – видалення пошкодженої його частини. Є кілька методів, але найвдалішим вважається заміна стравоходу частиною товстої кишки.

Джерело: NJPIES