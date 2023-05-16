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Имитируют человеческое общение: ВОЗ призвала с осторожностью относиться к алгоритмам ИИ

16 мая 2023, 18:28
Валентина Андрейко журналіст
штучний інтелект
Источник: Depositphotos

ВОЗ исследовала алгоритм искусственного интеллекта LLM, который использует методы глубокого обучения и большие наборы данных для понимания, обобщения и создания нового контента.

Организация обеспокоена тем, что такие известные платформы, как ChatGPT, Bard, Bert и т. д. имитируют человеческое общение, но к ним не применяются меры предосторожности, которые обычно соблюдаются по отношению ко всем новым технологиям.  Это довольно рискованно, когда речь идет об использовании этих платформ в сфере общественного здравоохранения.

 — Быстрое скоростное внедрение непроверенных систем может привести к ошибкам медработников, нанести вред пациентам, подорвать доверие к ИИ-технологиям во всем мире, — отмечают в ВОЗ.

Рекомендации ИИ могут казаться авторитетными и правдоподобными, но быть абсолютно неправильными или содержать серьезные ошибки. Так как в данных, используемых для обучения ИИ, не исключены предубеждения и ложная или неточная информация.

И, конечно, ИИ не будет обходить конфиденциальные данные (в частности о состоянии здоровья), что может навредить пациенту.

Нельзя исключать и то, что через инструменты ИИ могут сознательно распространять дезинформацию, которую будет довольно трудно отличить от надежного медицинского контента, настолько она будет казаться убедительной.

ВОЗ уверяет, что с энтузиазмом относится к новым технологиям, в том числе LLM. Но предлагает предоставить общественности и специалистам четкие доказательства их пользы и безопасности перед тем, как широко внедрять.

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Источник: ВООЗ

Теги
ВООЗ Небезпека Штучний інтелект
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