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Ответ на агрессию: в Москве закрывается Европейский офис ВОЗ

15 мая 2023, 18:26
Валентина Андрейко журналіст
медики
Источник: Depositphotos

На специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в понедельник решили закрыть расположенный в Москве Европейский офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Это решение было принято в ответ на агрессию России против Украины.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко напомнил, что сегодня 28 стран европейского региона ВОЗ принимают жертв войны в Украине. Более 40 стран временно приютили беженцев из охваченной войной Украины.

Благодаря этой мощной поддержке наша страна продолжает бороться и принимать важнейшие решения.

— Я хочу поблагодарить партнеров за политическую и финансовую поддержку закрытия офиса ВОЗ по неинфекционным болезням в Москве и делегирование его функций офису в Копенгагене, — сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что Украина приложит все усилия, чтобы украинский тяжелый опыт, полученный системой здравоохранения за время войны, был трансформирован в глобальные решения по противодействию неинфекционным заболеваниям.

Европейский офис ВОЗ в новом статусе может рассчитывать на активное сотрудничество с Украиной.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Віктор Ляшко ВООЗ Російська агресія
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