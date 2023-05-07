Хотя острая фаза пандемии коронавируса, возможно, уже прошла, эксперты сходятся во мнении, что последствия вируса останутся глубокими.

Глобальная чрезвычайная ситуация, вызванная Covid-19, может быть официально завершена, но пандемия все еще будет с нами в течение многих лет.

Также неясно, в достаточной ли степени правительства извлекли уроки из вспышки, чтобы быть готовыми бороться с новыми микробами, которые могут вызвать более серьезные бедствия.

Таковы суровые выводы ученых, отреагировавших на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что Covid-19, унесший жизни более 7 млн человек за последние три года, больше не является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Большинство исследователей приветствовали это решение, поскольку оно отражает тот факт, что острая фаза вспышки Covid-19 уже позади. На пике, в январе 2021 года, глобальная смертность достигала более 100 000 человек в неделю. На прошлой неделе он упал примерно до 3 500.

Однако представители здравоохранения и ученые также отметили, что иммунитет к этой болезни остается недолговечным, в то время как ограничения, ранее введенные для предотвращения заражения друг друга, значительно ослабли. Поэтому будущие волны инфекций неизбежны, предупреждают они.

— Нельзя просто щелкнуть выключателем и объявить об окончании пандемии, особенно такой разрушительной и масштабной, как эта, — сказал профессор Стивен Гриффин из Лидского университета.

Эту точку зрения поддержала профессор Сьюзен Мичи, директор Центра изменения поведения в Университетском колледже Лондона. По ее мнению, независимо от того, назван ли Covid-19 глобальной пандемией или нет, многие страны мира переживают значительные волны инфекции, тысячи людей умирают каждую неделю.

Профессор Бенджамин Нойман из Техасского университета A&M был еще более критичен.

— Это горько-сладкое объявление кажется скорее белым флагом, чем поводом для празднования, — сказал он.

По словам ученого, хотя был достигнут значительный прогресс, это решение больше отражает политическую реальность Covid-19, чем медицинскую ситуацию.