ВОЗ отменила статус пандемии Covid-19. Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 30 января 2020 года.

По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, на сегодня от вируса погибло около 7 млн. человек во всем мире. Хотя, реальная цифра может быть больше — до 20 млн.

За три года пандемии было зафиксировано почти 700 млн. случаев заболевания.

В Украине Covid-19 переболело более 5 млн. человек, умерло 112 тыс. украинцев.

Отмена статуса пандемии не означает, что вирус исчез. Люди продолжают болеть. По данным Минздрава, каждую неделю в Украине умирает около 100 человек от Covid-19.

Лучший способ предупредить болезнь — вакцинироваться от коронавируса.