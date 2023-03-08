Американские спецслужбы считают возможным, что коронавирус Covid-19 мог появиться естественным образом или в результате инцидента в лаборатории, говорится в ежегодном отчете разведывательного сообщества США по оценке угрозам стране.

— Все агентства считают, что две гипотезы являются правдоподобным объяснением происхождения Covid-19: это естественный контакт с инфицированным животным и лабораторный инцидент, — говорится в отчете, обнародованном в среду.

При этом независимая комиссия продолжает расследование происхождения вируса.

В докладе вновь говорится о том, что Пекин продолжает препятствовать расследованию обстоятельств возникновения вируса, отказывается делиться информацией и обвиняет другие страны, в том числе США.

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Ранее в марте директор ФБР Кристофер Рэй повторил, что случилась утечка коронавируса Covid-19 в результате лабораторного инцидента в Ухани в КНР.