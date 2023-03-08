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Откуда взялся Covid-19: США предполагают две версии происхождения коронавируса

8 марта 2023, 20:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Коронавірус
Источник: Depositphotos

Американские спецслужбы считают возможным, что коронавирус Covid-19  мог появиться естественным образом или в результате инцидента в лаборатории, говорится в ежегодном отчете разведывательного сообщества США по оценке угрозам стране.

 — Все агентства считают, что две гипотезы являются правдоподобным объяснением происхождения Covid-19: это естественный контакт с инфицированным животным и лабораторный инцидент, — говорится в отчете, обнародованном в среду.

При этом независимая комиссия продолжает расследование происхождения вируса.

В докладе вновь говорится о том, что Пекин продолжает препятствовать расследованию обстоятельств возникновения вируса, отказывается делиться информацией и обвиняет другие страны, в том числе США.

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Ранее в марте директор ФБР Кристофер Рэй повторил, что случилась утечка коронавируса Covid-19  в результате лабораторного инцидента в Ухани в КНР.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Коронавирус Covid-19
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