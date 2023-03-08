Американські спецслужби вважають за можливе, що коронавірус Covid-19 міг з’явитися природним чином або в результаті інциденту в лабораторії, йдеться в щорічному звіті розвідувальної спільноти США щодо оцінки загроз країні.

– Усі агентства вважають, що дві гіпотези є правдоподібним поясненням походження Covid-19: це природний контакт із інфікованою твариною та лабораторний інцидент, – йдеться у звіті, оприлюдненому у середу.

При цьому, незалежна комісія продовжує розслідування походження вірусу.

У доповіді знову йдеться про те, що Пекін продовжує перешкоджати розслідуванню обставин виникнення вірусу, відмовляється ділитися інформацією та звинувачує інші країни, зокрема США.

Зараз дивляться

Раніше в березні директор ФБР Крістофер Рей повторив, що стався витік коронавірусу Covid-19 в результаті лабораторного інциденту в Ухані в КНР.