Пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань, заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв’ю Fox News.

– ФБР уже давно вважає, що причиною пандемії, найімовірніше, є потенційний інцидент у лабораторії в Ухані, – сказав Рей. – Тут ідеться про потенційний витік із лабораторії, контрольованої китайським урядом.

Він додав, що китайський уряд, на його думку, робить усе можливе, щоб завадити розслідуванню і заплутати роботу, яку виконує уряд США та іноземні партнери.

Рей сказав, що у ФБР є фахівці, які зосереджені на небезпеці біологічних загроз, включно з такими речами, як нові віруси, Covid-19, наприклад. І те, що вони перебувають у чужих руках… деяких поганих хлопців, ворожої національної держави, терориста, злочинця, викликає занепокоєння.

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Він також сказав, що китайський уряд намагається заблокувати розслідування походження коронавірусу.

Джерело: FBI