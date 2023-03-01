У пандемии Covid-19, вероятно, была утечка вируса из лаборатории в китайском городе Ухань, сказал директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News.

— ФБР давно считает, что причиной пандемии, вероятно, будет потенциальным инцидентом в лаборатории в Ухане, — сказал Рэй. — Речь идет о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой правительством Китая.

Он добавил, что, по его мнению, китайское правительство делает все возможное, чтобы заблокировать расследование и запутать работу, которую выполняют правительство США и иностранные партнеры.

Рэй сказал, что у ФБР есть эксперты, которые сосредоточены на опасности биологических угроз, включая такие вещи, как новые вирусы, например, Covid-19. И тот факт, что они находятся в руках других людей … некоторых плохих парней, враждебной нации — государства, террориста, преступника, вызывает беспокойство.

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Он также сказал, что китайское правительство пытается заблокировать расследование происхождения коронавируса.

Источник: FBI