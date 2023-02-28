Влада Китаю сьогодні, 28 лютого, заявила, що завжди була відкрита для пошуків причин пандемії коронавірусу і відкинула критику США як політизуючу проблему.

– Китай поділився більшою частиною даних і результатів досліджень з відстеження вірусів і вніс важливий внесок у глобальні дослідження, – заявив представник міністерства закордонних справ Мао Нін Мао.

За його словами, політизація питання відстеження вірусів не очорнить Китай, а тільки підірве довіру до США.

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Його коментарі прозвучали на тлі суперечок про те, як вперше з’явився вірус, який убив понад 6,8 млн осіб у всьому світі.

Зовсім недавно Міністерство енергетики США з низьким ступенем достовірності оцінило, що пандемія, вперше виявлена в китайському місті Ухань в кінці 2019 року, почалася з витоку вірусу з лабораторії. Звіт не був оприлюднений.

Інші члени розвідувального співтовариства США не згодні з цим, посилаючись на різні думки в уряді.

– Консенсусу в розвідувальному співтоваристві просто немає, – заявив прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі.

У 2021 році чиновники опублікували звіт про те, що чотири члени розвідувального співтовариства США вважали, що вірус вперше був переданий від тварини до людини, а п’ятий вважав, що перше зараження людини було пов’язане з біолабораторією в Ухані.