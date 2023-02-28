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Происхождение Covid-19: Китай заявил, что всегда был открыт для выяснения причин пандемии

28 февраля 2023, 15:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Власти Китая сегодня, 28 февраля, заявили, что всегда были открыты для поисков причин пандемии коронавируса и отвергли критику США как политизирующую проблему.

— Китай поделился большей частью данных и результатов исследований по отслеживанию вирусов и внес важный вклад в глобальные исследования, — заявил представитель министерства иностранных дел Мао Нин Мао.

По его словам, политизация вопроса отслеживания вирусов не очернит Китай, а только подорвет доверие к США.

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Его комментарии прозвучали на фоне продолжающихся споров о том, как впервые появился вирус, убивший более 6,8 млн человек во всем мире.

Совсем недавно Министерство энергетики США с низкой степенью достоверности оценило, что пандемия, впервые обнаруженная в китайском городе Ухань в конце 2019 года, началась с утечки вируса из лаборатории. Отчет не был обнародован.

Другие члены разведывательного сообщества США не согласны с этим, ссылаясь на разные мнения в правительстве.

— Консенсуса в разведывательном сообществе просто нет, — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В 2021 году официальные лица опубликовали сводку о том, что четыре члена разведывательного сообщества США с низкой степенью уверенности полагали, что вирус впервые был передан от животного к человеку, а пятый полагал, что первое заражение человека было связано с биолабораторией в Ухане.

Источник
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження США
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