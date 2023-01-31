Представители органов здравоохранения Китая заявили, что волна Covid-19 идет на спад, поскольку туризм и фабричная активность восстанавливаются.

По словам китайских чиновников, не было никаких признаков нового всплеска даже после лунного Нового года, несмотря на значительное увеличение числа поездок.

Данные правительства, опубликованные во вторник, 31 января, показали значительный рост туристической и гостиничной активности впервые за четыре месяца.

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По мнению китайских властей, это является ранним признаком восстановления экономики после ее самого медленного за последние 50 лет роста во время строгого контроля Covid-19.

Напомним, что после резкого снятия ограничений политики нулевого Covid-19 в начале декабря Китай захлестнула волна заболеваемости. Были опасения, что массовое путешествие сотен миллионов людей в период новогоднего праздника может привести к дальнейшему распространению инфекций.

— Очевидного восстановления числа случаев Covid-19 не произошло. За это время не было обнаружено ни одного нового варианта, — заявил Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Лунный Новый год, который длится около 40 дней, был назван самым большим периодом миграции людей в мире, когда сотни миллионов людей путешествуют по Китаю, чтобы воссоединиться с семьями.