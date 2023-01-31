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У Китаї стверджують, що хвиля Covid-19 йде на спад: сплеску не було навіть після місячного Нового року

31 Січня 2023, 11:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
У Китаї стверджують, що хвиля Covid-19 йде на спад: сплеску не було навіть після місячного Нового року
Джерело: Depositphotos

Представники органів охорони здоров’я Китаю заявили, що хвиля Covid-19 йде на спад, оскільки туризм і фабрична активність відновлюються.

Крім того, за словами китайських чиновників, не було ніяких ознак нового сплеску навіть після місячного Нового року, незважаючи на значне збільшення числа поїздок.

Дані уряду, опубліковані у вівторок, 31 січня, показали значне зростання туристичної та готельної активності вперше за чотири місяці.

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На думку китайської влади, це є ранньою ознакою відновлення економіки після її найповільнішого за останні 50 років зростання під час суворого контролю Covid-19.

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Нагадаємо, що після різкого зняття обмежень політики нульового Covid-19 на початку грудня Китай захлеснула хвиля захворюваності. Були побоювання, що масова подорож сотень мільйонів людей в період новорічного свята може привести до подальшого поширення інфекцій.

– Очевидного відновлення числа випадків Covid-19 не відбулося. За цей час не було виявлено жодного нового варіанту, – заявив Китайський центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Місячний Новий рік, який триває близько 40 днів, був названий найбільшим періодом міграції людей у світі, коли сотні мільйонів людей подорожують Китаєм, щоб возз’єднатися з сім’ями.

Джерело
The Guardian
Теги
Китай Китайський Новий рік Коронавірус Covid-19 статистика
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