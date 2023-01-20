Оскільки Covid-19 поширюється серед величезного населення Китаю, заражаючи мільйони людей і спричиняючи дефіцит ліків, багато хто звертається до традиційної медицини старої школи для боротьби з болями та нездужанням, спричиненими вірусом.

Повідомляється, що лідер країни Сі Цзіньпін просував традиційну китайську медицину (ТКМ) з самого початку пандемії.

Представники охорони здоров’я також відводили ТКМ важливу роль в боротьбі з коронавірусом, охоплюючи цілу низку методів лікування, від лікувальних трав і масажів до акупунктури і дієт.

Зараз дивляться Читайте також: Жертви Covid-19 в Китаї: влада повідомила про майже 60 тис. смертей за минулий місяць Зазначається, що критики подібного підходу говорять, що це псевдонауково і неефективно при лікуванні реальних хвороб, і існує мало рецензованих даних, що підтверджують заяви про ефективність ТКМ. – Ми не знаємо, чи ефективні ці методи лікування, тому що вони не вивчалися в клінічних випробуваннях, – заявив завідувач кафедрою епідеміології в школі громадської охорони здоров’я Гонконзького університету Бен Коулінг. За його словами, не можна виключати можливості того, що деякі з них ефективні, але також не можна виключати, що деякі з них можуть бути навіть шкідливими. Повідомляється, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує тільки ті методи лікування Covid-19, які засновані на хімічних препаратах і радить зібрати надійні докази і дані щодо методів і продуктів традиційної медицини.

Джерело MedicalXpress

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