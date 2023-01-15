Офіційний представник Національної комісії охорони здоров’я (NHC) заявив у суботу, 14 січня, що в Китаї було зареєстровано 59 938 смертей, пов’язаних з Covid-19, в період з 8 грудня по 12 січня.

Відзначається, що це стало першим великим числом жертв, опублікованим владою з тих пір, як Пекін на початку грудня послабив жорсткі коронавірусні обмеження. До цього, незважаючи на переповнені морги лікарень і крематорії, влада офіційно реєструвала лише кілька десятків летальних випадків.

Повідомляється, що опублікований показник відноситься тільки до смертельних випадків в медичних установах, тобто загальна кількість жертв Covid-19 ймовірно, вище.

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– Дані включають 5 503 випадки смерті, викликаних дихальною недостатністю, безпосередньо викликаної вірусом, і 54 435 смертей, викликаних супутніми захворюваннями в поєднанні з Covid-19, – повідомив на пресконференції глава медичного управління NHC Цзяо Яхуей.

Нагадаємо, що минулого місяця Пекін переглянув свою методологію класифікації смертей від Covid-19, заявивши, що він буде враховувати тільки тих, хто помер саме від дихальної недостатності, викликаної вірусом.

Це піддалося критиці з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка заявила, що визначення занадто вузьке.