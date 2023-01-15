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Жертвы Covid-19 в Китае: власти сообщили о почти 60 тыс. смертей за минувший месяц

15 января 2023, 08:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смерть
Источник: Depositphotos

Официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения (NHC) заявил в субботу, 14 января, что в Китае было зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с Covid-19, в период с 8 декабря по 12 января.

Отмечается, что это стало первым крупным числом жертв, опубликованным властями с тех пор, как Пекин в начале декабря ослабил жесткие коронавирусные ограничения. До этого, несмотря на переполненные морги больниц и крематории, власти официально регистрировали всего несколько десятков летальных исходов.

Сообщается, что опубликованный показатель относится только к смертельным случаям в медицинских учреждениях, то есть общее количество жертв Covid-19 вероятно, выше.

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— Данные включают 5 503 случая смерти, вызванных дыхательной недостаточностью, непосредственно вызванной вирусом, и 54 435 смертей, вызванных сопутствующими заболеваниями в сочетании с Covid-19, — сообщил на пресс-конференции глава Медицинского управления NHC Цзяо Яхуэй.

Напомним, что в прошлом месяце Пекин пересмотрел свою методологию классификации смертей от Covid-19, заявив, что он будет учитывать только тех, кто умер именно от дыхательной недостаточности, вызванной вирусом.

Это подверглось критике со стороны Всемирной организации здравоохранения, которая заявила, что определение слишком узкое.

Источник
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 Смерть статистика
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