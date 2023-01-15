Официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения (NHC) заявил в субботу, 14 января, что в Китае было зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с Covid-19, в период с 8 декабря по 12 января.

Отмечается, что это стало первым крупным числом жертв, опубликованным властями с тех пор, как Пекин в начале декабря ослабил жесткие коронавирусные ограничения. До этого, несмотря на переполненные морги больниц и крематории, власти официально регистрировали всего несколько десятков летальных исходов.

Сообщается, что опубликованный показатель относится только к смертельным случаям в медицинских учреждениях, то есть общее количество жертв Covid-19 вероятно, выше.

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— Данные включают 5 503 случая смерти, вызванных дыхательной недостаточностью, непосредственно вызванной вирусом, и 54 435 смертей, вызванных сопутствующими заболеваниями в сочетании с Covid-19, — сообщил на пресс-конференции глава Медицинского управления NHC Цзяо Яхуэй.

Напомним, что в прошлом месяце Пекин пересмотрел свою методологию классификации смертей от Covid-19, заявив, что он будет учитывать только тех, кто умер именно от дыхательной недостаточности, вызванной вирусом.

Это подверглось критике со стороны Всемирной организации здравоохранения, которая заявила, что определение слишком узкое.