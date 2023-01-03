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Covid-19 в Китае: волна инфекции достигла своего пика в крупных городах

3 января 2023, 09:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Исследователи из университетов и медицинских учреждений Шанхая в ходе проведенного исследования выяснили, что крупные китайские города, включая Шанхай и Пекин, достигли пик всплеска Covid-19 и сегодня волна перемещается в сельские районы.

— Результаты показали, что Гуанчжоу уже прошел недавнюю волну, в то время как городские районы Пекина, Шанхая и Чунцина находятся в разгаре текущей волны, — констатируют исследователи.

Отмечается, что, согласно результатам математического моделирования, последняя волна инфекций пройдет через крупные города Китая до конца января 2023 года, тогда как всплеск в середине 2023 года затронет больше сельских районов.

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По словам ученых, распространение вируса может быть значительно увеличено за счет поездок, ожидаемых во время предстоящего Весеннего фестиваля — национального праздника, связанного с лунным Новым годом, который приходится на 22 января.

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Отмечается, что в течение почти трех лет китайское правительство использовало строгие блокировки, централизованный карантин, массовое тестирование и тщательное отслеживание контактов, чтобы обуздать распространение вируса. 

От этой дорогостоящей стратегии отказались в начале декабря после вспышки протестов по всей стране против жестких ограничений, которые перевернули бизнес и повседневную жизнь.

По оценкам некоторых исследований, число погибших может превысить миллион человек, если Китаю не удастся достаточно быстро развернуть бустерные прививки и применение противовирусных препаратов.

Сообщается, что правительство запустило бустерную кампанию для пожилых людей, но многие по-прежнему неохотно прививаются из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

Источник
CNN
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження статистика
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