Дослідники з університетів і медичних установ Шанхая під час проведеного дослідження з’ясували, що великі китайські міста, зокрема Шанхай і Пекін, досягли піку сплеску Covid-19 і сьогодні хвиля переміщається в сільські райони.

– Результати засвідчили, що Гуанчжоу вже пройшов недавню хвилю, в той час як міські райони Пекіна, Шанхая і Чунцина перебувають у розпалі поточної хвилі, – констатують дослідники.

Зазначається, що, згідно з результатами математичного моделювання, остання хвиля інфекцій пройде через великі міста Китаю до кінця січня 2023 року, тоді як сплеск в середині 2023 року більше зачепить сільські райони.

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За словами вчених, поширення вірусу може значно збільшитися за рахунок поїздок, очікуваних під час майбутнього Весняного фестивалю – національного свята, пов’язаного з місячним Новим роком, який припадає на 22 січня.

Зазначається, що протягом майже трьох років китайський уряд застосовував суворі блокування, централізований карантин, масове тестування і ретельне відстеження контактів, щоб приборкати поширення вірусу.

Від цієї дороговартісної стратегії влада відмовилася на початку грудня після спалаху протестів по всій країні проти жорстких обмежень, які перевернули бізнес та повсякденне життя.

За оцінками деяких досліджень, кількість загиблих може перевищити мільйон осіб, якщо Китаю не вдасться досить швидко розгорнути бустерні щеплення і застосування противірусних препаратів.

Як повідомляється, уряд розпочав бустерну кампанію для людей похилого віку, але багато хто все ще неохоче робить щеплення через побоювання щодо можливих побічних ефектів.