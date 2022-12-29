Сполучені Штати Америки приєдналися до країн, які вводять обмеження для відвідувачів з Китаю. Причина – зростання в країні кількості нових випадків Covid-19.

Повідомляється, що після того, як влада Китаю заявила про скасування обов’язкового карантину для іноземців,низка країн оголосили, що вимагатимуть негативних результатів тесту на Covid-19 для всіх приїжджих з материкового Китаю.

– Швидке зростання передачі Covid-19 в Китаї збільшує ймовірність появи нових варіантів, – заявив журналістам високопоставлений чиновник охорони здоров’я США.

За словами чиновника, Пекін надав глобальним базам даних лише обмежені відомості про варіантів, що циркулюють в Китаї.

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Відзначається, що запобіжні заходи в США були прийняті після того, як Італія, Японія, Індія і Малайзія оголосили про свої власні заходи, щоб уникнути імпорту нових варіантів з Китаю.

У відповідь офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь заявив, що наразі епідемічна ситуація в Китаї передбачувана і знаходиться під контролем.

Однак Китай як і раніше не пускає в країну туристів, видача віз припинена. А ті, що приїжджають, повинні надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 48 годин до в’їзду в країну.

Нагадаємо, що Національна комісія охорони здоров’я Китаю минулого тижня заявила, що більше не буде публікувати офіційне щоденне число померлих від Covid-19.

Крім того, влада ухвалила рішення щодо перекласифікації причин смерті саме від коронавірусу, що, за словами аналітиків, значно применшить кількість реальних смертельних випадків.