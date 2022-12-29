Соединенные Штаты Америки присоединились к растущему числу стран, которые вводят ограничения для посетителей из Китая. Причина — растущее в стране количество новых случаев Covid-19.

Сообщается, что после того, как власти Китая заявили об отмене обязательного карантина для иностранцев, ряд стран объявили, что потребуют отрицательных результатов теста на Covid-19 для всех приезжих из материкового Китая.

— Быстрый рост передачи Covid-19 в Китае увеличивает вероятность появления новых вариантов, — заявил журналистам высокопоставленный чиновник здравоохранения США.

По словам чиновника, Пекин предоставил глобальным базам данных лишь ограниченные сведения о циркулирующих вариантах в Китае.

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Отмечается, что меры предосторожности в США были предприняты после того, как Италия, Япония, Индия и Малайзия объявили о своих собственных мерах, чтобы избежать импорта новых вариантов из Китая.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что в настоящее время эпидемическая ситуация в Китае предсказуема и находится под контролем.

Однако Китай по-прежнему не пускает в страну туристов, выдача виз приостановлена. А приезжающие должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 48 часов до въезда в страну.

Напомним, что Национальная комиссия здравоохранения Китая на прошлой неделе заявила, что больше не будет публиковать официальное ежедневное число умерших от Covid-19.

Кроме того, власти приняли решение о переклассификации причин смерти именно от коронавируса, что, по словам аналитиков, значительно преуменьшит количество реальных смертельных случаев.