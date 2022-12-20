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Смертність від Covid-19 у Китаї: крематорії не справляються з напливом тіл

20 Грудня 2022, 15:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Крематорії по всьому Китаю намагаються впоратися з напливом тіл людей, які померли від Covid-19. Країну накрила хвиля нових випадків захворювань коронавірусною інфекцією, які, за словами влади, неможливо відстежити.

Повідомляється, що після раптового рішення уряду про скасування блокувань, карантинів і масового тестування, випадки захворювання стрімко зростають по всьому Китаю. В результаті в рази зросло навантаження на лікарні, а полиці аптек спорожніли.

Як стало відомо, в Чунціні, місті з населенням 30 млн осіб, де на цьому тижні влада закликала людей з легкими симптомами Covid-19 вийти на роботу, працівники крематорію кажуть, що у них вже немає місця для зберігання тіл.

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Співробітник крематорію в південному мегаполісі Гуанчжоу повідомив, що вони кремують більше 40 тіл на день. За його словами, це в три-чотири рази більше, ніж у попередні роки.

У той же час місцева влада Пекіна повідомила у вівторок, 20 грудня, про лише п’ять випадків смерті від Covid-19 в порівнянні з двома днем раніше.

Зазначається, що припинення обов’язкового тестування ускладнило відстеження втрат від спалаху коронавірусу в Китаї. Минулого тижня влада визнала, що тепер неможливо підрахувати кількість хворих.

Сполучені Штати попередили, що спалах викликає занепокоєння у решти світу, враховуючи можливість подальших мутацій вірусу та економічні труднощі Китаю.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 Смерть статистика
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