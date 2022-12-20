Крематории по всему Китаю изо всех сил пытаются справиться с наплывом тел людей, умерших от Covid-19. Страну накрыла волна новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, которые, по словам властей, невозможно отследить.

Сообщается, что после внезапного решения правительства об отмене блокировок, карантинов и массового тестирования, случаи заболевания стремительно растут по всему Китаю. В результате в разы выросла нагрузка на больницы, а полки аптек опустели.

Как стало известно, в Чунцине, городе с населением 30 млн человек, где на этой неделе власти призвали людей с легкими симптомами Covid-19 выйти на работу, работники крематория говорят, что у них уже не места для хранения тел.

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Сотрудник крематория в южном мегаполисе Гуанчжоу сообщил, что они кремируют более 40 тел в день. По его словам, это в три-четыре раза больше, чем в предыдущие годы.

В то же время местные власти Пекина сообщили во вторник, 20 декабря, о всего пяти случаях смерти от Covid-19 по сравнению с двумя днем ранее.

Отмечается, что прекращение обязательного тестирования затруднило отслеживание потерь от вспышки коронавируса в Китае. На прошлой неделе власти признали, что теперь невозможно подсчитать количество заболевших.

Соединенные Штаты предупредили, что вспышка вызывает озабоченность у остального мира, учитывая возможность дальнейших мутаций вируса и экономические трудности Китая.