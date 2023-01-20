По мере того, как Covid-19 распространяется среди огромного населения Китая, заражая миллионы людей и вызывая нехватку лекарств, многие обращаются к традиционной медицине старой школы, чтобы бороться с болями и недомоганием, вызванными вирусом.

Сообщается, что лидер страны Си Цзиньпин продвигал традиционную китайскую медицину (ТКМ) с самого начала пандемии.

Представители здравоохранения также отводили ТКМ важную роль в борьбе с коронавирусом, охватывая целый ряд методов лечения, от лечебных трав и массажей до акупунктуры и диет.

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Отмечается, что критики подобного подхода говорят, что это псевдонаучно и неэффективно при лечении реальных болезней, и существует мало рецензируемых данных, подтверждающих заявления об эффективности ТКМ.

— Мы не знаем, эффективны ли эти методы лечения, потому что они не изучались в клинических испытаниях, — заявил заведующий кафедрой эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Гонконгского университета Бен Коулинг.

По его словам, нельзя исключать возможности того, что некоторые из них эффективны, но также нельзя исключать, что некоторые из них могут быть даже вредными.

Сообщается, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует только те методы лечения Covid-19, которые основаны на химических препаратах и советует собрать надежные доказательства и данные о методах и продуктах традиционной медицины.