Власти Китая заявили, что число ежедневных смертей от Covid-19 снизилось почти на 80% с начала месяца. Это может быть признаком того, что беспрецедентный всплеск инфекции в стране начал ослабевать.

Сообщается, что волна случаев заражения вирусом захлестнула самую густонаселенную страну мира с тех пор, как в декабре 2022 года Пекин резко отменил свою политику нулевого уровня Covid-19.

Сейчас смотрят Эксперты CDC на прошлой неделе сообщили, что в период с 13 по 19 января от болезней, связанных с Covid-19, умерло почти 13 тыс. человек и около 60 тыс. скончались от вируса в больницах чуть более чем за месяц. Но недавние заявления местных властей и сообщения в СМИ показали, что пик инфекции, наблюдавшийся в конце декабря и начале января, когда больницы и крематории были переполнены, возможно уже остался позади.

Источник MedicalXpress

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