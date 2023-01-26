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Смертность от Covid-19 снизилась почти на 80%: вспышка инфекции в Китае пошла на спад

26 января 2023, 13:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Власти Китая заявили, что число ежедневных смертей от Covid-19 снизилось почти на 80% с начала месяца. Это может быть признаком того, что беспрецедентный всплеск инфекции в стране начал ослабевать.

Сообщается, что волна случаев заражения вирусом захлестнула самую густонаселенную страну мира с тех пор, как в декабре 2022 года Пекин резко отменил свою политику нулевого уровня Covid-19.

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Эксперты CDC на прошлой неделе сообщили, что в период с 13 по 19 января от болезней, связанных с Covid-19, умерло почти 13 тыс. человек и около 60 тыс. скончались от вируса в больницах чуть более чем за месяц.

Но недавние заявления местных властей и сообщения в СМИ показали, что пик инфекции, наблюдавшийся в конце декабря и начале января, когда больницы и крематории были переполнены, возможно уже остался позади.

Источник
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 Смерть статистика
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