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Смертність від Covid-19 знизилася майже на 80%: спалах інфекції в Китаї пішов на спад

26 Січня 2023, 13:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Влада Китаю заявила, що число щоденних смертей від Covid-19 знизилося майже на 80% з початку місяця. Це може бути ознакою того, що безпрецедентний сплеск інфекції в країні почав слабшати.

Повідомляється, що хвиля випадків зараження на вірус захлеснула найбільш густонаселену країну світу відтоді, як у грудні 2022 року Пекін різко скасував свою політику нульового рівня Covid-19.

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Експерти CDC минулого тижня повідомили, що в період з 13 по 19 січня від хвороб, пов’язаних з Covid-19, померло майже 13 тис. осіб і близько 60 тис. померли від вірусу в лікарнях трохи більше ніж за місяць.

Але недавні заяви місцевої влади і повідомлення в ЗМІ показали, що пік інфекції, що спостерігався в кінці грудня і на початку січня, коли лікарні і крематорії були переповнені, можливо вже залишився позаду.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 Смерть статистика
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