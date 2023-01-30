У Китаї наростає рівень суспільного гніву з приводу моторошних результатів державної політики нульового рівня Covid-19, яка була різко скасована в грудні 2022 року, після чого країну накрила безпрецедентна хвиля захворюваності та смертей.

Повідомляється, що за останні два місяці вірус стрімко поширився країною. Щодня в лікарнях реєстрували до 10 тис. критичних випадків.

– Морги були переповнені, аптеки повідомляли про брак основних ліків, а поставка противірусних препаратів затримувалася через тривалі переговори з іноземними постачальниками, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в соціальних мережах і на вулицях люди говорили про те, що майже всі, кого вони знали, заразилися на Covid-19, а літні родичі помирають.

За словами аналітиків, Китай був не єдиною країною, яка обрала стратегію нульового Covid-19. Але перш ніж від неї різко відмовлятися, передусім слід було переконатися, що вакцинація та ресурси охорони здоров’я були достатніми, щоб стримати цунамі захворюваності.

Згідно з даними уряду Китаю, перші 55 тис. смертей, зареєстрованих в цій хвилі, припали на людей віком близько 80 років. Літні люди в більшості своїй були нещеплені.

Зазначається, що одна з поширених думок полягає в тому, що Сі хотів прискорити відновлення економіки, швидко створивши колективний імунітет однією масивною хвилею.

Цю теорію підтримали китайські органи охорони здоров’я, які заявили минулого тижня, що 80% населення заражено, тому ймовірність другої хвилі дуже мала.

Однак, на думку деяких експертів, колективний імунітет, мабуть, має місце для вихідного Covid-штаму і для Дельта-варіанту, але набагато менш застосовний до штаму Омікрон.

Повідомляється, що оцінки смертності від Covid-19 в Китаї варіюються від офіційних цифр приблизно в 75 тис. до понад мільйона осіб. Картина затьмарюється відсутністю прозорості, жорсткими визначеннями при атрибуції смерті, пов’язаної з Covid-19, і збоями в зборі даних.

По всьому Китаю сотні тисяч сімей сумують. Багато хто зараз сумнівається у своїй вірі в уряд, поступово розуміючи, “наскільки життя може змінитися за примхою політиків, за яку платив завжди китайський народ”.