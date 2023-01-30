В Китае нарастает уровень общественного гнева по поводу жутких результатов государственной политики нулевого уровня Covid-19, которая была резко отменена в декабре 2022 года, после чего страну накрыла беспрецедентная волна заболеваемости и смертей.

Сообщается, что за последние два месяца вирус стремительно распространился по стране. Ежедневно в больницах регистрировали до 10 тыс. критических случаев.

— Морги были переполнены, аптеки сообщали о нехватке основных лекарств, а поставка противовирусных препаратов задерживалась из-за затянувшихся переговоров с иностранными поставщиками, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в социальных сетях и на улицах люди говорили о том, что почти все, кого они знали, заразились Covid-19, а пожилые родственники умирают.

По словам аналитиков, Китай был не единственной страной, выбравшей стратегию нулевого Covid-19. Но прежде чем от нее резко отказываться, в первую очередь, следовало убедиться, что вакцинация и ресурсы здравоохранения были достаточными, чтобы сдержать цунами заболеваемости.

Согласно данным правительства Китая, первые 55 тыс. смертей, зарегистрированных в этой волне, пришлись на людей в возрасте около 80 лет. Пожилые люди в большинстве своем были не привиты.

Отмечается, что одно из распространенных мнений заключается в том, что Си хотел ускорить восстановление экономики, быстро создав коллективный иммунитет одной массивной волной.

Эту теорию поддержали китайские органы здравоохранения, заявившие на прошлой неделе, что 80% населения заражено, поэтому вероятность второй волны очень мала.

Однако, по мнению некоторые экспертов, коллективный иммунитет, по-видимому, имеет место для исходного Covid-штамма и для Дельта-варианта, но гораздо менее применим к штамму Омикрон.

Сообщается, что оценки смертности от Covid-19 в Китае варьируются от официальных цифр примерно в 75 тыс. до более миллиона человек. Картина омрачается отсутствием прозрачности, жесткими определениями при атрибуции смерти, связанной с Covid-19, и сбоями в сборе данных.

По всему Китаю сотни тысяч семей скорбят. Многие сейчас сомневаются в своей вере в правительство, постепенно понимая, “насколько жизнь может измениться по прихоти политиков, за которую платил всегда китайский народ”.