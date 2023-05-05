ВООЗ відмінила статус пандемії Covid-19

ВООЗ скасувала статус пандемії Covid-19. Про це під час брифінгу повідомив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Пандемія коронавірусу була оглошена ВООЗ 30 січня 2020 року.

За словами Тедроса Адханома Гебреєсуса, на сьогодні від вірусу загинуло близько 7 млн. людей у всьому світі. Хоча, реальна цифра може бути більша – до 20 млн.

За три роки пандемії було зафіксовано майже 700 млн. випадків захворювання.

В Україні на Covid-19 перехворіло більш ніж 5 млн. людей, померло 112 тис. українців.

Відміна статусу пандемії не означає, що вірус зник. Люди продовжують хворіти. За даними МОЗ, кожен тиждень в Україні помирає близько 100 людей від Covid-19.

Найкращий спосіб попередити хворобу – вакцинуватися від коронавірусу.