Хоча гостра фаза пандемії коронавірусу, можливо, вже минула, експерти сходяться на думці, що його наслідки залишаться глибокими.

Глобальна надзвичайна ситуація, спричинена Covid-19, може бути офіційно завершена, але пандемія все ще буде з нами протягом багатьох років.

Також незрозуміло, чи достатньою мірою уряди винесли уроки зі спалаху, щоб бути готовими боротися з новими мікробами, які можуть спричинити більш серйозні лиха.

Такими є суворі висновки вчених, які відреагували на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про те, що Covid-19, який забрав життя понад 7 млн осіб за останні три роки, більше не є надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

Більшість дослідників привітали це рішення, оскільки воно відображає той факт, що гостра фаза спалаху Covid-19 уже позаду. На піку, у січні 2021 року, глобальна смертність сягала понад 100 тис. осіб на тиждень. Минулого тижня вона впала приблизно до 3 500.

Однак представники охорони здоров’я та науковці також зазначили, що імунітет до цієї хвороби залишається недовговічним, водночас обмеження, раніше запроваджені для запобігання зараженню одне одного, значно послабилися. Тому майбутні хвилі інфекцій неминучі, попереджають вони.

– Не можна просто клацнути вимикачем й оголосити про закінчення пандемії, особливо такої руйнівної та масштабної, як ця, – сказав професор Стівен Гріффін із Лідського університету.

Цю точку зору підтримала професорка Сьюзен Мічі, директорка Центру зміни поведінки в Університетському коледжі Лондона. На її думку, незалежно від того, названо Covid-19 глобальною пандемією чи ні, багато країн світу переживають значні хвилі інфекції, тисячі людей помирають щотижня.

Професор Бенджамін Нойман із Техаського університету A&M був ще критичнішим.

– Це гірко-солодке оголошення здається радше білим прапором, ніж приводом для святкування, – сказав він.

За словами вченого, хоча було досягнуто значного прогресу, це рішення більше відображає політичну реальність Covid-19, ніж медичну ситуацію.