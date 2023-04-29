Нові дані щодо захворюваності на Covid-19 в Україні оприлюднив Центр громадського здоров’я МОЗ.

За останній тиждень, з 21 по 27 квітня, кількість підтверджених випадків Covid-19 впала на 18%, порівняно з тижнем раніше. І сьогодні складає 8,9 тис.

Обнадіює, що знижуються також показники госпіталізацій. Щоправда, не такими темпами, як хотілось би.

Зафіксовано, що за тиждень захворіли 2426 вакцинованих осіб. Це на 17,8% менше, ніж тижнем раніше.

Найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській (1347), Полтавській (825), Черкаській (509), Житомирській (486) областях та в місті Київ (548).

Госпіталізацій зареєстровано 2735, це менше на 8,7%, ніж минулого тижня.

14 204 осіб одужали від Covid-19, це на 7,9% менше, ніж тижнем раніше. Знизилася і кількість летальних випадків. Померли 82 хворих, це на 21,9% менше.

Усі цифри дані у порівнянні з попереднім тижнем.

Загалом же, за даними ЦГЗ, в Україні зафіксовано за час пандемії 5 538 357 випадків коронавірусної хвороби. Одужало від Covid-19, за даними ЦГЗ, 5 400 331 особа, померло 112 207 людей.