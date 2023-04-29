Новые данные по заболеваемости Covid-19 в Украине обнародовал Центр общественного здоровья Минздрава.

За последнюю неделю, с 21 по 27 апреля, количество подтвержденных случаев Covid-19 упало на 18% по сравнению с неделей ранее. И сегодня составляет 8,9 тыс.

Обнадеживает, что снижаются также показатели госпитализаций. Правда, не такими темпами, как хотелось бы.

Зафиксировано, что за неделю заболели 2426 вакцинированных лиц. Это на 17,8% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего случаев зафиксировано в Днепропетровской (1347), Полтавской (825), Черкасской (509), Житомирской (486) областях и в городе Киев (548).

Госпитализаций зарегистрировано 2735, это меньше на 8,7%, чем на прошлой неделе.

14 204 человек выздоровели от Covid-19, это на 7,9% меньше, чем неделей ранее. Снизилось и количество летальных случаев. Умерли 82 больных, это на 21,9% меньше.

Все цифры данные по сравнению с предыдущей неделей.

В целом же, по данным ЦОЗ, в Украине зафиксировано за время пандемии 5 538 357 случаев коронавирусной болезни. Выздоровел от Covid-19, по данным ЦОЗ, 5 400 331 человек, умерло 112 207 человек.