На спеціальній сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ у понеділок вирішили закрити розташований у Москві Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями.

Це рішення ухвалили у відповідь на агресію Росії проти України.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко нагадав, що сьогодні 28 країн європейського регіону ВООЗ приймають жертв війни в Україні. Понад 40 країн тимчасово прихистили біженців з охопленої війною України.

Завдяки цій потужній підтримці наша країна продовжує боротися й ухвалювати найважливіші рішення.

– Я хочу подякувати партнерам за політичну та фінансову підтримку закриття офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб у Москві та делегування його функцій офісу в Копенгагені, – сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб український важкий досвід, здобутий системою охорони здоров’я за час війни, був трансформований у глобальні рішення з протидії неінфекційним захворюванням.

Європейський офіс ВООЗ у новому статусі може розраховувати на активну співпрацю з Україною.