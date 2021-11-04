Украинские врачи продолжают делиться историями из своей профессиональной практики о том, как пациенты борются с коронавирусом, с какими трудностями они сталкиваются.

Пережитым опытом, который никого не оставит равнодушным, поделилась врач-пульмонолог высшей категории, заведующая отделением Киевской городской клинической больницы №17 Виктория Ялтонская.

— Скорая везла его через полстраны. Везла 12 часов. По пути дважды съезжая с трассы, чтобы поменять пустые кислородные баллоны на полные. Это был ноябрь 2020-го. Еще не было опыта таких транспортировок, но уже знали, что любая транспортировка ухудшает прогноз… Везли в одну из лучших больниц страны — мою больницу, к моим коллегам. И гордость смешивалась с тяжелым грузом ответственности. Довезли. С низкой сатурацией, но в сознании, — написала Виктория Ялтонская.

Несмотря на то, что больного успели довезти, через сутки его состояние ухудшилось, пишет врач. В связи с этим он провел несколько недель в реанимации.

Специалистам все же удалось помочь мужчине, его перевели в общее отделение и даже подготовили к выписке. Однако его состояние опять ухудшилось.

— Выписываясь уже из общего отделения, шел ровно и важно, почти улыбался. А через 20 метров стал чугунно-синего цвета – сатурация не держалась. Месяц жизни в тесном контакте с кислородным концентратором и переосмысление произошедшего, — продолжает врач-пульмонолог.

И во второй раз пациенту удалось выкарабкаться, после чего он взял отпуск и отдыхал на родине.

После этого, через шесть месяцев, выздоровевший сделал прививку.

— Не спрашивая и не советуясь. Без тени сомнения. Потому что он выжил, — добавляет она.

Врачи советуют украинцам вакцинироваться от коронавируса. Прививка спасает от тяжелых состояний в случае заражения вирусом.

Источник: Виктория Ялтонская

Фото: Виктория Ялтонская