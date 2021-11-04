Українські лікарі продовжують ділитися історіями зі своєї професійної практики про те, як пацієнти борються з коронавірусом, з якими труднощами вони стикаються.

Пережитим досвідом, який нікого не залишить байдужим, поділилася лікар-пульмонолог вищої категорії, завідувачка відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Вікторія Ялтонська.

– Швидка везла його через півкраїни. Везла 12 годин. Дорогою двічі з’їжджаючи з траси, щоб поміняти порожні кисневі балони на повні. То був листопад 2020-го. Ще не було досвіду таких транспортувань, але вже знали, що будь-яке транспортування погіршує прогноз… Везли до однієї з найкращих лікарень країни – моєї лікарні, моїм колегам. І гордість поєднувалася з важким тягарем відповідальності. Довезли. З низькою сатурацією, але у свідомості, – написала Вікторія Ялтонська.

Попри те, що хворого встигли довезти, за добу його стан погіршився, пише лікар. Через це він кілька тижнів провів у реанімації.

Фахівцям все ж таки вдалося допомогти чоловікові, його перевели до загального відділення і навіть підготували до виписки. Однак його стан знову погіршився.

– Виписуючись уже із загального відділення, йшов рівно і поважно, майже посміхався. А за 20 метрів став чавунно-синього кольору – сатурація не трималася. Місяць життя у тісному контакті з кисневим концентратором та переосмислення того, що сталося, – продовжує лікар-пульмонолог.

І вдруге пацієнтові вдалося одужати, після чого він узяв відпустку та відпочивав на батьківщині.

Після цього, через шість місяців, він зробив щеплення.

– Не запитуючи і не шукаючи порад. Без тіні сумніву. Тому що він вижив, – додає вона.

Лікарі радять українцям вакцинуватися від коронавірусу. Щеплення рятує від тяжких станів у разі зараження вірусом.

Джерело: Вікторія Ялтонська

Фото: Вікторія Ялтонська