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За минулу добу в Україні зафіксовано 27 377 нових випадків Covid-19

4 Листопада 2021, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 27 377 осіб. З них 1 787 дітей і 426 медпрацівників.

Одужали за добу – 12 464 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 699 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 472 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), в м. Київ (1 836), Харківській (1 656), Житомирській (1 559) та Сумській (1 543) областях.

  • м. Київ – 1 836;
  • Вінницька область – 672;
  • Волинська область – 674;
  • Дніпропетровська область – 2 254;
  • Донецька область – 1 390;
  • Житомирська область – 1 559;
  • Закарпатська область – 421;
  • Запорізька область – 1 350;
  • Івано-Франківська область – 1 214;
  • Київська область – 967;
  • Кіровоградська область – 212;
  • Луганська область – 759;
  • Львівська область – 1 400;
  • Миколаївська область – 733;
  • Одеська область – 1 899;
  • Полтавська область – 1 197;
  • Рівненська область – 1 041;
  • Сумська область – 1 543;
  • Тернопільська область – 523;
  • Харківська область – 1 656
  • Херсонська область – 613;
  • Хмельницька область – 1 113;
  • Черкаська область – 775;
  • Чернівецька область – 694;
  • Чернігівська область – 882.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 006 463 особи;
  • одужало – 2 479 138 осіб;
  • летальних випадків – 70 146;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика
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