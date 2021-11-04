За минулу добу Covid-19 підтверджений у 27 377 осіб. З них 1 787 дітей і 426 медпрацівників.
Одужали за добу – 12 464 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 699 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 472 особи.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), в м. Київ (1 836), Харківській (1 656), Житомирській (1 559) та Сумській (1 543) областях.
- м. Київ – 1 836;
- Вінницька область – 672;
- Волинська область – 674;
- Дніпропетровська область – 2 254;
- Донецька область – 1 390;
- Житомирська область – 1 559;
- Закарпатська область – 421;
- Запорізька область – 1 350;
- Івано-Франківська область – 1 214;
- Київська область – 967;
- Кіровоградська область – 212;
- Луганська область – 759;
- Львівська область – 1 400;
- Миколаївська область – 733;
- Одеська область – 1 899;
- Полтавська область – 1 197;
- Рівненська область – 1 041;
- Сумська область – 1 543;
- Тернопільська область – 523;
- Харківська область – 1 656
- Херсонська область – 613;
- Хмельницька область – 1 113;
- Черкаська область – 775;
- Чернівецька область – 694;
- Чернігівська область – 882.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 006 463 особи;
- одужало – 2 479 138 осіб;
- летальних випадків – 70 146;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.