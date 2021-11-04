За минулу добу Covid-19 підтверджений у 27 377 осіб. З них 1 787 дітей і 426 медпрацівників.

Одужали за добу – 12 464 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 699 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 5 472 особи.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), в м. Київ (1 836), Харківській (1 656), Житомирській (1 559) та Сумській (1 543) областях.

м. Київ – 1 836;

Вінницька область – 672;

Волинська область – 674;

Дніпропетровська область – 2 254;

Донецька область – 1 390;

Житомирська область – 1 559;

Закарпатська область – 421;

Запорізька область – 1 350;

Івано-Франківська область – 1 214;

Київська область – 967;

Кіровоградська область – 212;

Луганська область – 759;

Львівська область – 1 400;

Миколаївська область – 733;

Одеська область – 1 899;

Полтавська область – 1 197;

Рівненська область – 1 041;

Сумська область – 1 543;

Тернопільська область – 523;

Харківська область – 1 656

Херсонська область – 613;

Хмельницька область – 1 113;

Черкаська область – 775;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 882.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 006 463 особи;

одужало – 2 479 138 осіб;

летальних випадків – 70 146;

проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.