Дания и Гренландия официально приступают к расследованию практик контроля за рождаемостью, которые на протяжении многих лет применяли датские врачи к женщинам из коренного народа инуитов в Гренландии.

В течение 60-х и 70-х годов прошлого века тысячам инуитских женщин и девушек устанавливали внутриматочные спирали (ВМС) – средство контрацепции, которое размещается внутри матки, чтобы предотвратить беременность.

Среди тех, кому установили внутриматочную спираль, была Ная Либерт. Ей и ее одноклассницам устанавливали ВМС, даже не объясняя, зачем это нужно.

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Сейчас 60-летняя Ная стала одной из первых, кто рассказал о случившемся. Разрешения не спрашивали ни у девушек, ни у их родителей. Для детей это было шоком, потому они не рассказывали никому об этом.

Ная создала группу в Facebook, чтобы женщины могли поделиться общим опытом и помогать друг другу справиться с травмой. К ней уже присоединилось более 70 женщин.

Авторы недавнего подкаста Spiralkampagnen (Компания по использованию спирали) нашли записи, свидетельствующие о том, что до 4,5 тыс. женщин и девушек – примерно половине всех фертильных женщин Гренландии в то время – имплантировали ВМС. Из записей непонятно, сколько случаев было без согласия или должного объяснения.

Среди пострадавших были девочки в возрасте 12 лет, и некоторые публично заявили, что они не были должным образом информированы. Некоторые женщины, которые не могут иметь детей, подозревают, что в этом виновата спираль.

Ни в Гренландии, ни в Дании не разглашали о действии программы контроля рождаемости, и эти сообщения вызвали шок и возмущение.

Гренландия превратилась из колонии в автономию в составе Дании в 1953 году. Модернизация улучшила систему здравоохранения и условия жизни.

– Но эти успехи принесли с собой и новые вызовы, – говорит Серен Советов, историк из Копенгагенского университета. – Население крохотной Гренландии резко возросло, и к 1970 году оно почти удвоилось.

Совет считает, что обоснование практики спиралей было частично финансовым, но также результатом колониальных настроений.

– Существует очевидный интерес в попытках ограничить рост населения, – говорит он. – это уменьшает проблемы обеспечения жильем и социальными услугами.

Еще одной проблемой, побудившей к инициативам по планированию семьи, было большое количество молодых одиноких матерей.

Врачи писали об инициативе установки спиралей в журналах, считая ее успешной, добавляет Советов. Записи показывают, что всего за несколько лет уровень рождаемости снизился вдвое. Но многие женщины страдали из-за этой медицинской манипуляции и не имели возможности рожать.

Пострадавшие женщины надеются, что смогут по крайней мере получить компенсацию.