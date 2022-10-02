Данія та Гренландія офіційно розпочинають розслідування практик контролю за народжуваністю , які протягом багатьох років застосовували данські лікарі до жінок з корінного народу інуїтів у Гренландії.

Протягом 60-х і 70-х років минулого століття тисячам інуїтських жінок і дівчат встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) – засіб контрацепції, який розміщується всередині матки, щоб запобігти вагітності.

Серед тих, кому встановили внутрішньоматкову спіраль, була Ная Ліберт. Їй та її однокласницям встановлювали ВМС навіть не пояснюючи, навіщо це потрібно.

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Зараз 60-річна Ная стала однією з перших, хто розповів про те, що сталося. Дозволу не питали ані у дівчат, ані у їхніх батьків. Для дітей це було шоком, тому вони не розказували нікому про це.