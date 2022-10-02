Данія та Гренландія офіційно розпочинають розслідування практик контролю за народжуваністю, які протягом багатьох років застосовували данські лікарі до жінок з корінного народу інуїтів у Гренландії.
Протягом 60-х і 70-х років минулого століття тисячам інуїтських жінок і дівчат встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) – засіб контрацепції, який розміщується всередині матки, щоб запобігти вагітності.
Серед тих, кому встановили внутрішньоматкову спіраль, була Ная Ліберт. Їй та її однокласницям встановлювали ВМС навіть не пояснюючи, навіщо це потрібно.
Зараз 60-річна Ная стала однією з перших, хто розповів про те, що сталося. Дозволу не питали ані у дівчат, ані у їхніх батьків. Для дітей це було шоком, тому вони не розказували нікому про це.
Ная створила групу у фейсбуці, щоб жінки могли поділитися спільним досвідом і допомагати одна одній впоратися з травмою. До неї вже приєдналося понад 70 жінок.
Автори нещодавнього подкасту Spiralkampagnen (Кампанія щодо використання спіралі) знайшли записи, які свідчать про те, що до 4,5 тис. жінок і дівчат – приблизно половині всіх фертильних жінок Гренландії на той час – імплантували ВМС. Із записів незрозуміло, скільки випадків були без згоди чи належного пояснення.
Серед постраждалих були дівчата у віці 12 років, і деякі публічно заявили, що вони не були належним чином поінформовані. Деякі жінки, які не можуть мати дітей, підозрюють, що в цьому винна спіраль.
– Але ці успіхи принесли з собою й нові виклики, – каже Сьорен Рад, історик з Копенгагенського університету. – Населення крихітної Гренландії різко зросло, і до 1970 року воно майже подвоїлося.
Рад вважає, що обґрунтування практики спіралей було частково фінансовим, але також результатом колоніальних настроїв.
– Існує очевидний інтерес у спробах обмежити зростання населення, – каже він. – Це зменшує проблеми забезпечення житлом і соціальними послугами.
Ще однією проблемою, яка спонукала до ініціатив щодо планування сім’ї, була велика кількість молодих одиноких матерів.
Лікарі писали про ініціативу встановлення спіралей в журналах, вважаючи її успішною, додає Рад. Записи показують, що лише за кілька років рівень народжуваності знизився вдвічі. Та багато з жінок страждали через цю медичну маніпуляцію і не мали змоги народжувати.
Жінки, що постраждали, сподіваються, що зможуть принаймні отримати компенсацію.