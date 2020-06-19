По состоянию на утро 19 июня количество инфицированных коронвирусом Covid-19 возросло до 8 578 052 пациентов, за сутки болезнь обнаружили в более 240 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19 умерли 456 284 человек, из которых почти 8 тыс. за минувшие сутки. Побороты недуг смогли 4,5 млн пациентов.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

США — 2 263 651;

Бразилия — 983 359;

Россия — 561 091;

Индия — 381 091;

Великобритания — 300 469.

Страны с наибольшей смертностью от Covid-19:

США — 120 688;

Бразилия — 47 869;

Великобритания — 42 288;

Италия — 35 514;

Франция — 29 603.

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В рейтинге по количеству больных коронавирусом Украина занимает 35 место — между Аргентиной и Швейцарией. По данным Минздрава, в стране зафиксировано 34 063 случая.

Ослабление карантина

С 1 июля Турция начнет принимать украинских туристов.

Для посещения страны не нужно будет проходить самоизоляцию и тестирование на коронавирус, но необходимо соблюдать противоэпидемические меры безопасности во время авиаперелета.

По сравнению с предыдущим днем статистика неуклонно растет, потому что по состоянию на 18 июня в мире зафиксировали 8 331 135 больных. Количество инфицированных резко увеличивается в Бразилии и Индии.