По состоянию на понедельник, 10 августа, общее число случаев Covid-19 в мире выросло до 19 792 519 человек, а число погибших – до 730 089.

США сообщили о самом большом количестве случаев инфицирования, страна уже пересекла отметку в 5 млн (5 044 821). За США следуют Бразилия (3 035 422 случая) и Индия (2 153 010 случаев).

В США также зарегистрировано наибольшее количество смертей (162 938) из-за инфекции.

За ней следуют Бразилия (101 049) и Мексика (52 298).

Во всем мире более 12 млн человек (12 060 877) вылечились от Covid-19.

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Статистика коронавируса в мире на 10 августа – детально

В Великобритании впервые с конца июня было зарегистрировано более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

В Италии за 24 часа зафиксировано 463 новых случая Covid-19. Многие из последних случаев были обнаружены у молодых людей, возвращающихся из отпуска за границей.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в США превысило 5-миллионную отметку.

Китай сообщил в понедельник о 49 новых случаях заражения коронавирусом на материке по сравнению с 23 случаями днем ранее.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что закрытие внутренних границ вряд ли будет отменено до Рождества, поскольку в понедельник страна отчиталась о рекордном однодневном росте числа смертей от коронавируса – 19 погибших.

Коронавирус по состоянию на 9 августа

По состоянию на 9 августа коронавирус в мире был подтвержден у 19 637 506 человек.