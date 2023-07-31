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Кулеба заболел COVID-19 и находится на самоизоляции — МИД

31 июля 2023, 21:11
Малиновская Ангелина редактор ленты
Кулеба заболел COVID-19 и находится на самоизоляции — МИД
Источник: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 31 июля не смог лично встретиться со своим хорватским коллегой Гордоном Грличем Радманом из-за того, что заболел COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции.

В пресс-службе МИД подчеркнули, что переговоры между Украиной и Хорватией прошли в онлайн-режиме.

— Переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись в гибридном формате. Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-режиме, находясь на самоизоляции после положительного теста на COVID-19, — говорится в сообщении.

В онлайн-формате министры обсудили формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Отдельно Кулеба также поблагодарил Хорватию за поддержку: военно-техническую, финансовую и гуманитарную, в частности, энергетическую, а также за предоставления приюта более 27 тыс. украинцев, лечение наших защитников и оздоровление детей и членов их семей.

Напомним, что 31 июля в Украину прибыл глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. Он начал свой визит с поездки в Гостомель Киевской области.

Теги
Дмитрий Кулеба Коронавирус Covid-19
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