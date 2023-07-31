Кулеба захворів на COVID-19 та перебуває на самоізоляції – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 31 липня не зміг особисто зустрітися зі своїм хорватським колегою Гордоном Грличем Радманом через те, що захворів на COVID-19. Зараз він перебуває на самоізоляції.

У пресслужбі МЗС наголосили, що перемовини між Україною та Хорватією відбувалися в онлайн-режимі.

– Переговори та пресконференція у Києві відбулися в гібридному форматі. Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-режимі, перебуваючи на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19, – йдеться у повідомленні.

В онлайн-форматі зустрічі міністри обговорили формулу миру від президента України Володимира Зеленського. Окремо Кулеба також подякував за підтримку Хорватії: військово-технічну, фінансову і гуманітарну, зокрема, енергетичну, а також за прихисток понад 27 тис. українців, лікування наших захисників та оздоровлення дітей і членів їхніх сімей.

Нагадаємо, що 31 липня до України прибув очільник МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман. Він почав свій візит із поїздки до Гостомеля на Київщині.