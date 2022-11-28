Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасают жизнь молодого мужчины, тело которого буквально изрешетили пули и осколки.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— Виталий закончил на отлично лицей морского транспорта в Одессе. Мечтал о великих путешествиях. Война разбила мечты и поломала планы. Пули и обломки разрезали его жизнь на “до” и “после”, — пишет медик.

По его словам, в результате тяжелого ранения пострадавший потерял почку, провел много дней в реанимации. Все это время рядом с Виталием находится медсестра Марина, для которой юноша стал почти сыном.

Сегодня, по свидетельству Сергея Рыженко, к молодому человеку вернулась вера в жизнь, он уже начал писать письма, говорить по телефону и, как и прежде, верит в нашу победу.

Источник: Сергей Рыженко