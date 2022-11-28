Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова рятують життя молодого чоловіка, тіло якого буквально зрешетили кулі та осколки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

Зараз дивляться

– Віталій закінчив на відмінно ліцей морського транспорту в Одесі. Мріяв про великі подорожі. Війна розбила мрії і поламала плани. Кулі і уламки розрізали його життя на “до” і “після”, – пише медик.

За його словами, в результаті важкого поранення потерпілий втратив нирку, провів багато днів в реанімації. Весь цей час поруч з Віталієм знаходиться медсестра Марина, для якої юнак став майже сином.

Сьогодні, за свідченням Сергія Риженка, до молодої людини повернулася віра в життя, він вже почав писати листи, говорити по телефону і, як і раніше, вірить в нашу перемогу.

Джерело: Сергій Риженко