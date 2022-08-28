Вещество в психоделических грибах помогло людям, сильно пьющим, сократить или полностью бросить употребление в строжайшем тесте псилоцибина на алкоголизм.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, будет ли эффект продолжаться и работает ли он в большем исследовании. Многим из принимавших фиктивный препарат вместо псилоцибина также удалось уменьшить количество алкоголя, вероятно, потому, что все участники исследования были высокомотивированы и получали терапию разговорами.

Псилоцибин, содержащийся в нескольких видах грибов, может вызвать часы ярких галлюцинаций. Коренные жители использовали его в лечебных ритуалах, и ученые исследуют, может ли он облегчить депрессию или помочь бросить курить древним курильщикам.

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Это незаконно в США, хотя Орегон и несколько городов это декриминализировали.

– Новое исследование является первым современным, строгим, контролируемым испытанием того, может ли оно также помочь людям, борющимся с алкоголем, – сказал нейробиолог Фред Барретт.

В исследовании 93 пациента принимали капсулу, содержащую псилоцибин или фиктивный препарат, лежали на диване с закрытыми глазами и слушали музыку через наушники. Они получили два таких сеанса с интервалом в один месяц и 12 сеансов разговорной терапии.

В течение восьми месяцев после первого приема препарата пациенты, принимавшие псилоцибин, достигли лучших результатов, чем другие группы. Почти половина принимавших псилоцибин полностью прекратили пить по сравнению с 24% контрольной группы.

Доктор Марк Вилленбринг, бывший руководитель отдела исследований лечения в Национальном институте злоупотребления алкоголем и алкоголизмом, сказал, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем псилоцибин можно считать эффективным дополнением к разговорной терапии.

Он отметил, что разговор с терапевтом помог обеим группам — тем, кто получал псилоцибин, и тем, кто его не получал.