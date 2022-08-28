Сполука в психоделічних грибах допомогла людям, які сильно п’ють, скоротити або повністю кинути вживання в найсуворішому тесті псилоцибіну на алкоголізм.

Необхідні додаткові дослідження, щоб побачити, чи ефект триватиме та чи працює він у більшому дослідженні. Багатьом із тих, хто приймав фіктивний препарат замість псилоцибіну, також вдалося зменшити кількість алкоголю, ймовірно, тому, що всі учасники дослідження були високомотивовані та отримували терапію розмовами.

Псилоцибін, що міститься в кількох видах грибів, може викликати години яскравих галюцинацій. Корінні жителі використовували його в лікувальних ритуалах, і вчені досліджують, чи може він полегшити депресію або допомогти кинути палити давнім курцям.

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Це незаконно в США, хоча Орегон і кілька міст декриміналізували це.

– Нове дослідження є першим сучасним, суворим, контрольованим випробуванням того, чи може воно також допомогти людям, які борються з алкоголем, – сказав нейробіолог Фред Барретт.

У дослідженні 93 пацієнти приймали капсулу, що містить псилоцибін або фіктивний препарат, лежали на дивані з закритими очима та слухали музику через навушники. Вони отримали два таких сеанси з інтервалом в один місяць і 12 сеансів розмовної терапії.

Протягом восьми місяців після першого приймання препарату пацієнти, які вживали псилоцибін, досягли кращих результатів, ніж інша груп. Майже половина тих, хто приймав псилоцибін, повністю припинили пити порівняно з 24% контрольної групи.

Доктор Марк Вілленбрінг, колишній керівник відділу досліджень лікування в Національному інституті зловживання алкоголем і алкоголізму, сказав, що необхідні додаткові дослідження, перш ніж псилоцибін можна вважати ефективним доповненням до розмовної терапії.

Він зазначив, що розмова з терапевтом допомогла обом групам — тим, хто отримував псилоцибін, і тим, хто його не отримував.