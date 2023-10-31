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Лейшманиоз в США: ученые обнаружили новый штамм болезни, которую переносят мухи

31 октября 2023, 09:53
Ольга Боднарчук редактор
Лейшманиоз в США: ученые обнаружили новый штамм болезни, которую переносят мухи
Источник: Pexels

В Соединенных Штатах Америки обнаружили уникальный штамм паразитарного заболевания — лейшманиоза. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики болезней страны.

По данным центра контроля и профилактики болезней среди граждан США выявлено 1 222 случаев инфицирования за период с 2005 по 2019 год.

Лейшманиоз передается укусами песчаных мух. Проявляется недуг язвами на коже.

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Ранее считалось, что заболевание в США попадало через граждан, путешествовавших в другие страны.

По новым данным, зафиксировано 86 случаев инфицирования у тех, кто не выезжал за границу. Эксперты считают, что все эти больные заразились уникальным штаммом, который происходит именно из США.

Больше всего заболевших в Техасе, также есть инфицированные и в других южных штатах: Флориде, Оклахоме, Аризоне.

Специалисты уверяют, распространение лейшманиоза не угрожает здоровью граждан США.

Сейчас ситуация отслеживается только в Техасе, но специалисты призывают регистрировать случаи и в других регионах.

Согласно информации ВОЗ, во всем мире ежегодно регистрируется от 700 тыс. до одного миллиона больных лейшманиозом.

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Источник
Independent
Теги
Наукові дослідження США хвороба
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