Как заявил специалист по инфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фарррар, лихорадка Денге станет основной угрозой для юга США, Южной Европы и Африки в течение этого десятилетия.

По словам эксперта, фактор глобального потепления создает условия для распространения комаров, переносящих инфекцию.

Как отмечают специалисты ВОЗ, лихорадка денге уже давно стала настоящим проклятием для стран Азии и Латинской Америки, где от этой инфекции ежегодно умирают примерно 20 тыс. человек.

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Начиная с 2000 года, уровень заболеваемости во всем мире вырос в 8 раз, хотя многие случаи остаются незарегистрированными. Но в 2022 году было зафиксировано 4,2 млн заболевших.

Специалисты по здравоохранению предупредили, что в этом году ожидается почти рекордный уровень заболеваемости лихорадкой денге. Например, Бангладеш сейчас переживает самую масштабную вспышку за всю историю: зафиксировано более 1 000 смертей.

По словам экспертов, специального лечения денге нет, однако существует вакцина от этой болезни.

Лихорадка денге (часто — просто денге, костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка) — острая инфекционная болезнь, подверженная эпидемическому распространению.

Почти 2,5% больных лихорадкой денге умирает.

Симптомы лихорадки денге:

лихорадка;

интоксикация;

боли в мышцах, суставах;

экзантема;

лимфаденопатия;

лейкопения;

иногда – геморрагический синдром.

Младенцы и маленькие дети являются одной из групп риска заболевания денге. У женщин больше шансов серьезно заболеть, чем у мужчин. Лихорадка денге может быть опасна для жизни у людей с хроническими недугами, такими как сахарный диабет и бронхиальная астма.

После перенесенного заболевания иммунитет длится около двух лет, однако он генотипоспецифичен — возможны повторные заболевания даже в тот же сезон (через 2–3 месяца) за счет заражения другим генотипом вируса.

Инкубационный период длится 3-15 дней (чаще от 5 до 7 дней). Заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных), температура тела быстро повышается до 39–40°C.